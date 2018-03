Minnaar van echtgenote toegetakeld: werkstraf gevraagd 29 maart 2018

Een man uit Deinze mocht in 2016 aan den lijve ondervinden waarom hij maar beter niet in bed moet duiken met de vrouw van een ander. Hij kreeg de kruk van de echtgenoot vol in het gezicht en brak daarbij zijn neus. De dader riskeert nu een werkstraf voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. "Arbeidsongeschiktheid? Tijdens die periode stond het slachtoffer alweer te dansen in het Chess Café in Gent", klonk het bij de verdediging. De feiten worden niet betwist. De verdediging vraagt de rechtbank om rekening te houden met de context - de minnaar zou de echtgenoot meerdere keren uitgedaagd hebben. De beklaagde heeft verder een blanco strafblad. "Zijn potje kookte eenmaal over." Vonnis binnen een maand. (OSG)