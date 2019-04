Minister Koen Van den Heuvel bezoekt zorgboerderij ter Motte Anthony Statius

12 april 2019

11u51 0 Deinze Ter ere van de vijftiende verjaardag van Steunpunt Groene Zorg brachten minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Koen Van den Heuvel (CD&V) en het stadsbestuur van Deinze een bezoek aan zorgboerderij Hof ter Motte in Poesele.

Steunpunt Groene Zorg ondersteunt al vijftien jaar de werking van zorgboerderijen. Een van de meest bezochte zorgboerderijen is Hof ter Motte, het legkippenbedrijf van Danny De Paepe en Nadia Sucaet in de Oude Kerkstraat in Poesele.

Boerin Nadia Sucaet legt zich vooral toe op de verbredingsactiviteiten van het bedrijf en zo baat ze een educatieve ruimte uit voor scholen, verenigingen en vergaderingen. Zowel jongeren uit de bijzondere jeugdzorg als volwassen personen met een beperking vinden er een zinvolle dagbesteding. De jongeren kunnen in Hof Ter Motte tijdelijk verblijven als time-out. Ze helpen mee met de taken op het bedrijf. Zo leren ze zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de dieren op de boerderij. Ter Motte biedt verder ook dagopvang aan voor jongdementerenden.