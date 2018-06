Mini-duivels spelen eigen WK op Las Vegas 23 juni 2018

02u33 0 Deinze De leerlingen van basisschool Mozaïek Astene hebben gisteren op het grasveld van Las Vegas de finale van hun eigen WK gespeeld. De twee winnende teams kregen een beker en alle finalisten namen een medaille mee naar huis.

Terwijl ons nationale elftal zich aan het voorbereiden was op de tweede groepsmatch tegen Tunesië, mochten enkele kleine duiveltjes uit Astene gisteren al schitteren op het oefenveld van Las Vegas in Astene. Basisschool Mozaïek organiseerde er de finale van haar intussen traditionele mini-WK.





"Samen met turnleraar Nick De Groote organiseerde ik in 2014 voor de eerste keer een WK en in 2016 speelden onze leerlingen een EK", zegt leerkracht en omroeper van dienst Jean-Paul De Vos. "De hele maand juni speelden alle leerjaren verdeeld in twee leeftijdscategorieën voorrondes op de speelplaats. Iedere ploeg mocht een land uitloten en uiteindelijk haalden Zweden, Rusland, Portugal en België de finale."





Onder luid applaus en gejuich van hun medeleerlingen versloeg Zweden gisteren Rusland met 3-2 en Portugal won nipt van de Belgen met 4-3. De school reikte aan de twee winnende ploegen een beker uit en alle finalisten kregen een medaille mee naar huis. (ASD)