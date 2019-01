Mindfulness-sessies moeten eerstejaars Sint-Hendrik helpen bij concentratieproblemen Helemaal zen in de schoolkapel Anthony Statius

21 januari 2019

16u39 0 Deinze Voor de eerstejaars van de school Leiepoort campus Sint-Hendrik stonden de voorbije weken enkele sessies aandachtstraining op het programma. Samen met de leerkrachten kregen de leerlingen in de schoolkapel enkele basics uit yoga en mindfulness die hen moeten helpen bij het studeren. “Het werkt echt, ik kan even al mijn frustraties loslaten en daarna ben ik veel beter geconcentreerd”, zegt de twaalfjarige Julie Van Hoorde.

De eerstejaars van Leiepoort campus Sint-Hendrik zitten de laatste tijd een pak rustiger op de schoolbanken. De reden? Het schoolbestuur integreerde dit schooljaar voor het eerst enkele trainingen in mindfulness in het lessenrooster. “Deze sessies kaderen in ons leren leren-beleid", zegt directeur John Caron. “We leven in een wereld vol prikkels en voor tieners is het niet steeds eenvoudig om in een leercontext zich te focussen. Om hieraan te werken, hebben we deze vernieuwende trainingen op het programma gezet. We werken hiervoor samen met specialisten van Itam, het Institute for training of attention and mindfulness.”

Voor de trainingssessies werden de yogamatjes uitgerold in de vernieuwde schoolkapel. “Hier komen de leerlingen tot rust”, zegt Jean-Paul Derveaux, die alle 210 eerstejaars de beginselen van yoga en mindfulness mocht bijbrengen. Jean-Paul is zelf leerkracht in een school in Oudenaarde en al vijftien jaar bezig met yoga en tien jaar met mindfulness. “Yoga richt zich meer op lichaamsbeweging terwijl mindfulness meer draait rond meditatie, maar beide strekkingen zijn zeer complementair”, legt Jean-Paul uit. “Verpsreid over drie sessies geef ik de leerlingen enkele basistechnieken mee. Zo leren ze onder andere ‘de boom’, een evenwichtsoefening waarbij ze hun blik moeten richten op een bepaald punt. Worden ze afgeleid dan geraken ze uit balans. Met deze eenvoudige oefening leren de jongeren zich beter concentreren en dat is het hoofddoel van deze sessies: dat de leerlingen minder snel afgeleid zijn, beter kunnen omgaan met stress en zich gewoon beter in hun vel voelen op school. De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is niet altijd even gemakkelijk voor sommige leerlingen en ik wil hen wat hulpmiddelen aanbieden.”

Julie Van Hoorde, Maité Raes en Jules Cauwe zijn drie leerlingen uit de klas 1A07 en hebben ondertussen al drie sessies achter de rug. “Ik word er helemaal rustig van”, zegt Julie. “Ik kan even al mijn frustraties loslaten en daarna ben ik veel beter geconcentreerd.” Ook Maité is positief over de mindfulness: “Ik heb de gewoonte om tijdens de les vaak naar de klok te kijken, maar nu we deze oefeningen doen merk ik dat ik mij veel beter en voor een langere periode kan concentreren op wat er gezegd wordt in de klas. Ik doe de oefeningen zelfs thuis om beter te kunnen slapen.” “Ik vind het leuk dat ook onze leerkrachten meedoen”, zegt Jules. “Ik vind deze sessies een goed initiatief en van mij mogen er zeker nog volgen. Ook mijn ouders zijn enthousiast.”

“De reacties van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn overwegend positief en de resultaten zijn duidelijk merkbaar”, zegt Ruben Galle, die samen met Brecht Vanseveren de werkgroep leren leren coördineert. “Daarom worden deze aandachtstrainingen opgenomen in het beleid van onze school en volgend jaar verdergezet. We willen het ook opentrekken naar alle andere leerlingen op onze school.”