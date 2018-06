Minder inbraken en drugsfeiten 22 juni 2018

De criminaliteit in Deinze en Zulte is in 2017 sterk gedaald. Inwoners kregen minder ongewenst bezoek van inbrekers en de politie moest minder processen-verbaal opstellen voor drugsfeiten.





De politie Deinze-Zulte doet heel veel aan inbraakpreventie en krijgt veel hulp van de inwoners uit de 39 buurtinformatienetwerken. Dat resulteert zich dan ook in de inbraakcijfers. Terwijl er in 2014 nog 136 inbraken plaatsvonden, waarvan er 85 effectief gelukt waren, is dat aantal in 2017 gedaald naar 128. Slechts in 67 gevallen raakten de inbrekers effectief binnen. Terwijl het aantal diefstallen in Deinze daalde met zestien procent, steeg dat aantal in Zulte met dertig procent. Nog opvallend: de helft van de inbraken vonden plaats tijdens de donkere maanden, van november tot en met februari. Ook op het vlak van drugs kon de politie steeds betere cijfers voorleggen. Zo daalde het aantal drugsfeiten met maar liefst 22 procent. Terwijl de politie in 2016 nog 165 feiten noteerde, waren dat er vorig jaar nog maar 129. Een derde van die feiten kwamen wel voort uit de wijk Deinze Centrum noord. In 83 procent van de gevallen was er cannabis in het spel. Voorts daalde het aantal verkeersongevallen in de politiezone ook fel van 470 accidenten naar 389. Steeds minder vonden er ongevallen plaats waarbij iemand gewond raakte, met een daling van 140 naar 121. Een kwart van die ongevallen gebeurden in het weekend. (JEW)