Milo Meskens speelt debuutplaat eerst in Brieljant 27 maart 2018

Milo Meskens geeft een exclusieve try-out in jeugdhuis Brieljant in Deinze. Op woensdag 28 maart kan je de singer-songwriter uit Deinze/Machelen voor het eerst live de nummers van zijn debuutplaat Contrat horen en zien spelen.





Here with me, New Beginning, Twenty One en nu Stone Cold Liar. De lijst radiohits van Milo Meskens wordt steeds langer. Op vrijdag 30 maart brengt de jonge singer-songwriter zijn eerste album Contrast uit. Maar Deinzenaren kunnen woensdagavond 28 maart al een voorsmaakje krijgen. Milo speelt om 21 uur een exclusieve try-out in jeugdhuis Brieljant. "Brieljant is de plaats waar het ooit begon voor Milo en we zijn blij dat hij ons niet is vergeten" zegt cultuurschepen Rutger De Reu. "Net voor hij definitief doorbreekt, met onder meer een optreden in de AB, brengt hij zijn eerste plaat in try-out in ons jeugdhuis. dat is een enorme eer voor ons." (ASD)