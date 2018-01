Meyrem Almaci viert nieuwjaar met GroenRood 02u45 0

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zal op vrijdag 12 februari tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenRood Deinze prijzen uitreiken aan de twee verdienstelijke groot-Deinzenaars.





Behalve de Lucien Buysse -prijs voor uitzonderlijk doorzettingsvermogen zal Almaci met een knipoog naar de fusie met Nevele ook de Cyriel Buysse-prijs voor culturele verdienste uitreiken aan een inwoner.





"Als locatie kozen we bewust voor Leerne", zegt fractieleidster Annick Verstraete. "Deze deelgemeenten stonden de laatste tijd in de kijker door de aanslag op de Ooidonkdreef, een wonde voor enkele generaties. De kaalslag bij de Maaigemdijk is al even misdadig. Onze keuze voor Leerne als gastgemeente zien we als een verzekering om te blijven ingaan tegen dergelijke beslissingen."





De nieuwjaarsreceptie vindt vanaf 19 uur plaats in zaal Den Engel in Sint-Martens-Leerne. (ASD)