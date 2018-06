Meteen volle pleinen voor eerste match 19 juni 2018

02u36 1 Deinze De pleinen in het Meetjesland en de streek rond Deinze zijn gisteren vlot vol gelopen om de eerste wedstrijd van de Duivels te volgen op groot scherm. Dat belooft voor de volgende wedstrijden, als de meeste examens achter de rug zijn.

Op de Markt van Maldegem stond de Vereniging van Handelaars in Maldegem-Centrum (VHMC) in voor een groot scherm. De Markt liep goed vol, en zowat iedereen was uitgedost in het rood. Polonaises werden er niet gedanst, en zelfs bij de goals was de vreugde niet echt uitzinnig.





Nog geen topvoetbal

De Maldegemse supporters hadden duidelijk op meer kwaliteit gehoopt. "Gezellige avond, maar topvoetbal hebben we niet gezien. Gelukkig zijn de drie punten voorlopig het enige wat telt", klonk het bij wat supporters.





In Sleidinge werd een groot scherm gezet op het plein recht tegenover het station. Ook dat kleurde gisteren helemaal rood. Op de Oostkade in Zelzate kwamen meer dan duizend supporters samen. Een half uur voor de match moesten nog twee wagens getakeld worden en bij het begin van de wedstrijd was er even een technische panne. In Zelzate hopen ze dat het familiefeestje nog een maand mag aanhouden. "Nu gaan we door tot aan de finale!", zegt Claudia Villa van café Napoleon.





Elke dag feest

Ook het Poppoplein in Deinze kleurde helemaal rood. "Dit is nog maar het begin", zegt centrummanager Chris Verghote. "We bouwen iedere dag een feestje, ook als de Duivels niet spelen."





Volgende afspraak is komende zaterdag (23 juni) om 14 uur, opnieuw op zowat alle pleinen in de regio. Dan nemen de Rode Duivels het in hun tweede WK-match op tegen Tunesië. (JSA/ASD/KVZ)