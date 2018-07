Met fiets op zoektocht door Leiestreek 31 juli 2018

02u33 0 Deinze Vzw Handelscomité Over De Kromme Brug organiseert deze zomer haar vierde fietszoektocht. "Deze keer zijn er enkel doe- en zoekopdrachten, dus alles is ter plaatse te vinden", zegt organisator Peter De Maertelaere.

Nog tot 15 september kan iedereen deelnemen aan de zoektocht van vzw Handelscomité Over de Kromme Brug. Het is een fietszoektocht van een goede 25 kilometer, die je in de loop van de zomer zowel individueel als in groep of met je familie kan rijden. "Zelfs kinderen kunnen hieraan deelnemen", zegt Peter De Maertelaere. "Het parcours gaat een totaal andere richting uit en brengt je op enkele mooie plaatsjes in onze Leiestreek. Onderweg zijn er 15 doe- en zoekvragen te vinden en daarnaast moet je ook zes foto's, genomen op het parcours, weten te lokaliseren. Deelnemen kost 5 euro, maar dit krijg je volledig terug in de vorm van een frisco in de Ceder in Astene en een Liefmans Yell'Oh in D'Ouwe Hoeve in Deurle. De formulieren voor de wedstrijd liggen bij de diverse leden van het comité en ook bij Donza en La Luna zijn er boekjes te vinden. Het antwoordblad moet je uiterlijk op 21 september indienen. Wie deelneemt, kan een helikoptervlucht, een ballonvaart en nog tientallen andere leuke prijzen winnen. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagnamiddag 29 september tijdens de Straatfeesten. (ASD)