Mes gevonden in gesignaleerd voertuig 22 januari 2018

De politie heeft op 16 januari een gesignaleerd voertuig onderschept in de Gentstraat in Deinze. Eerder was de wagen gepasseerd aan de ANPR-camera's langs de Kortrijksesteenweg in Deurle. De bestuurster van de wagen, een 33-jarige vrouw, was onder invloed van verboden middelen. Onder de passagierszetel trof de politie ook een mes aan. De vrouw moest haar rijbewijs voor vijftien dagen afgeven en zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Voorts kreeg ze ook een proces-verbaal voor het verboden wapen. (JEW)