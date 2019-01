Merendreese middenstanders organiseren tiende nieuwjaarsvuurwerk Anthony Statius

08u49 0 Deinze De middenstanders van Merendree laten het opnieuw knallen in hun dorp. Op zondag 20 januari trakteert de VMM alle inwoners op vuurwerk en een nieuwjaarsreceptie.

De Vereniging van Merendreese Middenstanders (VMM) organiseerde vijftien jaar geleden voor het eerst vuurwerk op het dorp. “Na een viertal edities zijn we daarmee gestopt”, zegt Dirk Mouton, “maar op vraag van de inwoners zijn we daar zes jaar opnieuw mee begonnen. Ondertussen zitten we aan onze tiende editie. Onze vereniging telt ondertussen al een vijftigtal zelfstandigen.”

De nieuwjaarsreceptie start om 17. 30 uur op het dorpsplein en het vuurwerk start vanaf 19 uur. Dit jaar zijn er voor het eerst oordopjes en veiligheidsbrillen te krijgen.