Meldpunt teeltschade na droge zomer 18 augustus 2018

De stad Deinze heeft een meldpunt voor teeltschade opgericht. Land- en tuinbouwers die getroffen werden, kunnen teeltschade aangeven via een formulier, dat te vinden is via www.deinze.be/landbouw.





"Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken dreigt de oogst van diverse teelten deels of volledig te mislukken", zegt communicatieambtenaar Jasper Verplancke. "Land- en tuinbouwers die getroffen werden, doen er goed aan om hun teeltschade aan te geven bij de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten. Dit kan via het daarvoor voorziene aanvraagformulier, dat samen met een kopie van de verzamelaanvraag moet ingediend worden, inclusief de inventaris van alle percelen die in gebruik zijn en een luchtfoto waarop minstens de getroffen percelen voorkomen."





Het dossier indienen kan per mail aan omgeving@deinze.be, door afgifte aan het loket van de dienst omgeving of via post naar Dienstencentrum Leiespiegel. De schattingscommissie zal vooraf verwittigen wanneer ze de controle zullen uitvoeren. (ASD)