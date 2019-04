Meer vrijwilligers voor tweede Repair Café in Belga Business Center Anthony Statius

06 april 2019

10u24 0 Deinze Het tweede Repair Café van Deinze kon op zo’n vijftien vrijwilligers rekenen. “We bereiken ook steeds meer mensen. De eerste bezoekers stonden al om 8.15 uur aan de deur”, zegt medeorganisator Lard Vanobbergen.

Op zaterdag 24 november 2018 sloegen JNM Leievallei, computerclub The Upgraders en Belga Business Center voor het eerst de handen in elkaar om een Repair Café te organiseren. Het concept sloeg aan en kreeg al een vervolg op zaterdag 6 april. Van defecte dvd-spelers tot versleten fietsen, de vrijwilligers waren al van ‘s morgens vroeg in de weer om allerlei spullen te repareren.

“Het Repair Café is open van 9 tot 13 uur, maar om 8.15 uur stonden de eerste mensen al aan de deur”, zegt Lard Vanobbergen, die zijn Belga Business Center in de Gaversesteenweg voor de tweede keer ter beschikking stelt. “Het plan is om dit vier keer per jaar te organiseren, naargelang de beschikbaarheid van de vrijwilligers. De volgende editie zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Een concrete datum kan ik nog niet zeggen.”

Meer info via www.belgabusinesscenter.be/repaircafe.