Meer dan tweehonderd Deinse leerlingen naar klimaatmars Anthony Statius

24 januari 2019

15u39 0 Deinze Van de 35.000 jongeren die donderdag in Brussel gingen spijbelen voor het klimaat, was er ook een delegatie uit Deinze aanwezig. De grootste groep die ’s ochtends verzamelde aan het station van Deinze, bestond uit leerlingen van Leiepoort campus Sint-Hendrik. “Waarom we meegaan? Met deze protestmarsen proberen we zoveel mogelijk geluid rond de klimaatproblematiek te maken, vooraleer het te laat is”, zeggen leerlingen Edward Raes en Stan Durnez.

Met zo’n 170 waren ze, de leerlingen van Leiepoort campus Sint-Hendrik die donderdagochtend ongeduldig stonden te wachten op het perron van het station van Deinze. De trein van 8.53 uur bracht hen recht naar de klimaatmars in Brussel. Ook van andere secundaire scholen uit Deinze waren er tientallen leerlingen aanwezig, goed voor mee dan tweehonderd jongeren in totaal.

“We zijn gewettigd afwezig”, zeggen Edward Raes en Stan Durnez, twee vijfdejaars die zoveel mogelijk medeleerlingen van Sint-Hendrik hadden opgetrommeld om mee te gaan. “Van gewoon spijbelen komen er problemen, daarom hebben we een compromis gesloten met onze directie: mits toestemming van onze ouders mochten leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar meegaan naar Brussel. Mocht er iets gebeuren, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en niet bij de school. Er komen geen sancties, want de directie staat sowieso achter ons. Woensdagavond was er op school een voordracht over klimaatopwarming van onze leerkracht Koen Meirlaen en daar zijn we ook met zoveel mogelijk leerlingen naartoe geweest.”

“Waarom we meegaan? Er is een probleem en daar moet iedereen zich van bewust worden”, zegt Edward. “Met deze protestmarsen proberen we zoveel mogelijk geluid rond deze problematiek te maken, vooraleer het te laat is.” Stan knikt instemmend: “Met de huidige plannen van onze regering zal het niet lukken”, zegt Stan. “Daarom willen wij hen wakker schudden. We willen een plan, geen loze beloftes. Men kan al beginnen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het kost ons nu 12 euro voor een retourticket Deinze-Brussel, dat kan toch goedkoper.”

“Er is genoeg werk aan de winkel: minder fossiele brandstoffen en de vervuiling van onze oceanen tegengaan, om maar enkele zaken op te noemen”, zegt Edward. “Vliegvakanties zijn ook een deel van het probleem. Ja, ik ga ook met het vliegtuig op vakantie, maar ik ben van plan om dat minder te doen. Ik probeer ook altijd en overal te geraken met de fiets en het openbaar vervoer, weer of geen weer. Minder lang douchen, zoveel mogelijk vegetarisch eten, zo weinig mogelijk de chauffage opendraaien, de lichten zoveel mogelijk uit doen; het zijn allemaal kleine dingen die toch een verschil kunnen maken. Wanneer we zien dat mensen afval op de grond gooien, zijn we niet bang om hen daarover aan te spreken.”

“We moeten niet bang zijn voor de gevolgen van de klimaatopwarming, maar we zitten wel op een kantelpunt. We moeten de problemen in de ogen durven kijken en zeggen: nu gaan we er iets aan veranderen. Op zondag 27 januari organiseren klimaatactivisten en milieubewegingen een nieuwe klimaatmars, wij zijn er sowieso bij”, besluit het duo.