Meer dan 900 senioren genieten van optredens Anthony Statius

23 november 2018

16u39 0

Het seniorenfeest heeft 925 bezoekers naar de Brielpoort in Deinze gelokt. Samen genoten zij van koffie, taart en optredens van Lisa Del Bo, Gene Thomas en Les Folles de Gand.

De Brielpoort zit ieder jaar propvol voor het seniorenfeest en dat was ook dit jaar niet anders. Op donderdag 22 november had de seniorenadviesraad een goedgevuld programma in petto. Presentator Jo met de Banjo mocht met Gene Thomas en Lisa Del Bo enkele Vlaamse kleppers aankondigen. Deze laatste kon op het laatste nippertje invallen voor Les Copines, de groep van Isabelle A, die moest afzeggen vanwege een gebroken knieschijf. (ASD)