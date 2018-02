MC Poeke stelt team voor in Chloé's 22 februari 2018

02u43 0

De Motorcrossclub Poeke - kortweg MC Poeke - is klaar voor een nieuw seizoen. Het team werd op zondag 21 januari aan de fans en sponsors voorgesteld in Chloé's Lounge & Tapas op de Markt in Deinze.





"Het team telt dertien piloten tussen de 6 en de 46 jaar", zegt ondervoorzitter Eddy Lannoo en vader van Sophie Lannoo die samen met Kurt Callens Chloé's uitbaat. "Het team, waaronder mijn 17-jarige kleinzoon Thibau, ging onlangs op stage in het Spaanse Malaga waar ze les kregen van onder andere de voormalig Nederlands wereldkampioen John van den Berk. Tijdens het pinksterweekend op zaterdag 19 en zondag 20 mei organiseren we opnieuw onze cross op De Woestijne in Aalter. Hier komen zo'n vierhonderd piloten en duizenden toeschouwers op af."





(ASD)