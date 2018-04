Mauro Pawlowski naar Letters&Co 10 april 2018

Boekenwinkel Letters&Co krijgt op donderdag 26 april auteur Tomas Serrien en muzikant Mauro Pawlowski over de vloer. Tomas Serrien wordt er geïnterviewd door journalist en auteur Matthias M.R. Declercq over zijn boek 'Klank'. Tijdens deze boekpresentatie zorgt Mauro Pawlowski voor live muziek. Klank gaat over de filosofie van de muzikale ervaring. Wat ervaren we bij het luisteren naar Chopin, Pink Floyd of Bob Dylan? Hoe ervaren doven muziek? Kan muziek levens redden? zijn maar enkele vragen waarop Serrien een antwoord geeft.





Inschrijven kan via boek@lettersenco.be en tickets kosten 10 euro. Wie zijn toegangsticket toont, krijgt 2 euro korting bij aankoop van Klank. (ASD)