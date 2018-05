Mauro (5) opent vijftiende Kunstbiënnale 03 mei 2018

De vijfjarige Mauro De Vreese uit Petegem heeft op vrijdag 27 april de vijftiende Kunstbiënnale in Deinze plechtig geopend. Onder luid applaus en in de aanwezigheid van burgemeester en schepenen, voorzitster van de cultuurraad Rita Rogiers en curator Geert Colpaert mocht Mauro, de jongste deelnemer ooit, het lintje knippen. De jongen overtuigde de jury met zijn schilderijtje 'Aan nonkel Kevin', een ode aan zijn nonkel die in maart vorig jaar overleed.





De Kunstbiënnale loopt nog tot 6 mei. Bezoekers zijn iedere dag welkom van 14.30 tot 17.30 uur. Gratis toegang.





(ASD)