Mauritius (93)en Agnes (92) vieren 70 jaar huwelijk: “We doen nog altijd samen boodschappen” Anthony Statius

23 maart 2019

13u52 3 Deinze Er zijn maar weinig koppels die kunnen zeggen dat ze zeventig jaar getrouwd zijn. Mauritius De Pauw en Agnes De Dapper vormen een van die uitzonderlijke platina koppeltjes. Zij stapten op 28 februari 1949 in het huwelijksbootje en vierden dit zeven decennia later in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.

In het jaar 1949 werd de eerste Russische atoombom getest en in datzelfde jaar werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht. Maar Mauritius De Pauw en Agnes De Dapper uit de Vierboomstraat in Nevele zullen zich dat jaar vooral herinneren als het jaar waarop ze elkaar het jawoord gaven.

“Twee jaar daarvoor leerden we elkaar kennen op de kermis van Baarle, Drongen”, zegt Mauritius. “Hoe ik Agnes voor mij heb kunnen winnen? Door te liegen”, grapt hij. Het koppel heeft vijf zonen Gilbert, Mark, Patrick, Luc en Dirk en verder zijn er negen kleinkinderen en negen achterkleinkinderen in de familie. Mauritius was vroeger altijd actief als schrijnwerker. “Ik woon naast mijn zoon Dirk, ook een schrijnwerker, en ik help hem nog iedere dag mee in zijn atelier. Dat is volgens mij het geheim om lang gezond te blijven: veel werken. Agnes en ik zijn altijd actief bezig geweest en ook nu gaan we nog samen boodschappen doen met de auto. Ook het huishouden doen we nog grotendeels zelf. We hebben onze huwelijksverjaardag al gevierd door met de ganse familie op restaurant te gaan.”