Mathilde bezoekt DVC Heilig Hart: “De koningin is zo betrokken, dat kan je niet acteren” Anthony Statius

15 maart 2019

15u39 0 Deinze Koningin Mathilde heeft vrijdagochtend een bezoekje gebracht aan het DVC Heilig Hart in Deinze. De vorstin maakte tijd voor een praatje met zorgvragers en personeelsleden en nam met veel enthousiasme deel aan een sessie meditatief rolstoeldansen. “Dit geeft veel energie aan zij die zich dag in dag uit inzetten voor onze zorgvragers”, zegt algemeen directeur Dirk Remy. In DVC Heilig Hart worden 400 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking opgevangen.

Een hoogdag. Zo omschrijft men bij DVC Heilig Hart het bezoek van koningin Mathilde voor de Week van de Zorg. De vorstin mocht er de zorg ‘beleven’ en deed dit onder andere door mee te dansen tijdens een sessie meditatief rolstoeldansen. Daarnaast kregen enkele zorgvragers ook de kans om in gesprek te gaan met Hare Majesteit. Zo ook de 27-jarige Eliah Vanlerberghe. Door een verkeersongeval in 2015 liep de jongeman een hersenletsel op met een locomotorische stoornis en een ernstige impulscontroleproblematiek. Eliah verblijft bij Akiz, een leefgroep van acht zorgvragers met een niet-aangeboren hersenletsel. “Wat ik heb gezegd tegen de koningin? Ik heb gevraagd of haar dochter, prinses Elisabeth, nog vrijgezel is”, lacht Eliah. “Ze was een beetje verbaasd, maar ze zei me dat de prinses momenteel in Wales verblijft om te studeren. Ik keek enorm uit naar haar bezoek en ik vond haar een zeer vriendelijke mevrouw. Maar ik zou vooral nog willen meegeven dat alle opvoeders een bloemetje verdienen, zij verrichten prachtig werk.”

Toen ik haar vroeg of haar dochter Elisabeth nog vrijgezel is, was koningin Mathilde een beetje verbaasd, maar ze was vooral heel vriendelijk Eliah (27) die verblijft in DVC Heilig Hart

Ook Chris Jooris mocht haar verhaal vertellen aan de koningin. Al 22 jaar lang zorgt Chris alleen - haar man is overleden - voor haar nu 45-jarige zoon Piet. “Als achtjarig jongetje geraakte Piet betrokken bij een zwaar ongeluk”, zegt Chris. “We waren op vakantie in Italië en hij was met zijn zusjes en het spelen, tot een roekeloze motorrijder hem omver reed. Hij heeft een jaar in coma gelegen en sindsdien verblijft hij in de week hier. Al 22 jaar lang kom ik hem iedere dag eten geven. Piet was enorm opgetogen over het bezoek van de koningin en je voelde dat ze enorm meeleefde met ons verhaal.”

Hand op schouder

“Koningin Mathilde is een enorm betrokken en geëngageerd persoon, dat zie je onmiddellijk”, zegt algemeen directeur Dirk Remy. “Gewoon al de manier waarop ze de kindjes benadert, door onmiddellijk haar hand op hun schouder te leggen, zoiets kan je gewoon niet acteren. Lichamelijk contact is zo belangrijk voor die mensen en dat weet ze. De koningin heeft ook meermaals haar bewondering geuit voor de manier waarop ons personeel omgaat met de zorgvragers en hoe onze mensen alles op alles zetten om hen een zo’n comfortabel mogelijk leven te geven. Dat doet deugd, we zijn fier op ons werk, en als dit nog eens erkend wordt door iemand zoals koningin Mathilde, dan geeft ons dat een extra energieboost om verder te doen.”

Het bezoek werd afgesloten met een optreden van de muziekgroep BAM of Bachte Muziekgroep. Bij het verlaten van het DVC werd de koningin uitgewuifd door leerlingen van Ter Leie. Ondanks de hevige windvlagen maakte de vorstin nog even tijd om hen te begroeten. Neen, zoiets acteer je inderdaad niet. In Bachte-Maria-Leerne zal men zich vrijdag 15 maart nog lang herinneren.

Op zondag 17 maart zet het DVC de deuren open voor het grote publiek. Het wordt geen klassieke opendeurdag, maar een belevingsdag in het thema ‘Bijzondere Breinen’. Je kan er in het leven stappen van de zorgvragers met een verstandelijke beperking en zelf ervaren wat het met je doet. Iedereen is welkom tussen 10 tot 17 uur. Meer info via www.dagvandezorg.be en www.dvcheilighart.be.