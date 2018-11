Marktmonument Etienne Teys overleden Anthony Statius

19 november 2018

18u24 0 Deinze De bekende marktkramer Etienne Teys is op 74-jarige leeftijd overleden. Etienne was met zijn lederwaren een bekend gezicht op de woensdagmarkt in Deinze en hij stond mee aan de wieg van de zaterdagmarkt in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie.

Met het overlijden van Etienne Teys op woensdag 7 november verliezen de Deinse marktkramers een monument. “Etienne was jarenlang een vast gezicht op de woensdagmarkt, eerst met zijn ouders en daarna met zijn vrouw Arlette”, zegt Johan De Leeuw, voorzitter van de Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars. “Hij verkocht lederwaren zoals handtassen en portefeuilles en hij was een marktkramer in hart en nieren. Etienne was medestichter van de gezellige zaterdagmarkt, die nog wekelijks doorgaat in de Kastanjestraat in Petegem en hij was ook de inrichter van de avondmarkt die nog altijd plaatsvindt ter gelegenheid van de Deinse kermis in juli.”

“Maar zijn grootste verdienste was zijn inzet om de marktkramers te verdedigen op alle niveaus”, vervolgt Johan. “Hij was de bezieler en oprichter van de Nationale Groepering Ambulante Handel om te kunnen onderhandelen met diverse kabinetten in Brussel en in verschillende steden en gemeenten. Op zijn advies werden er diverse nieuwe wetten geschreven en aangepast altijd om de werkomstandigheden en reglementeringen voor de marktkramers te verbeteren. Etienne was een echte leider die er altijd stond voor zijn leden en de marktkramers in het algemeen. Tot twee weken voor zijn dood was hij nog dagelijks bezig met de BAH en de NGAH. Op uitdrukkelijke vraag van Etienne zal ik samen het bestuur er alles aandoen om het levenswerk van Etienne verder te zetten en de marktkramers te blijven ondersteunen en verdedigen.”

Volgens de wens van Etienne hebben de afscheidsplechtigheid en de asverstrooiing in Lochristi in intieme kring plaatsgevonden.