Markt van Deinze krijgt make-over Anthony Statius

25 januari 2019

18u29 0 Deinze De Markt van Deinze wordt dit jaar nog opgelapt. Alle losse kasseien en andere oneffenheden worden weggewerkt en de rotonde ter hoogte van de Ramstraat wordt opnieuw aangelegd in beton. Tijdens de werken kan het verkeer langs de werfzone blijven passeren. Als het weer meezit start men in de loop van februari.

Ze zijn voor vele Deinzenaren een doorn in het oog en sommige inwoners zagen ze al van zeer dichtbij na een pijnlijke valpartij: de losliggende kasseien op de Markt. De stad plant volgende maand herstellingswerken. “Het is inderdaad een probleem”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “We hebben beslist om de slechte stukken eruit te halen en we beginnen bij de rotonde tussen de stadshal en de Ramstraat. De kasseien op de rotonde en op de zijarmen gaan er allemaal uit en enkel de kleine kasseien in het centrale deel blijven behouden. De klinkers maken plaats voor beton. Aanvankelijk was het plan om de werken gefaseerd te laten verlopen, maar na overleg hebben we besloten dat het beter is om alles in één keer te doen, zodat er maar één maand hinder is. De andere slechte plekken en oneffenheden op de Markt worden nu in kaart gebracht en zullen allemaal worden hersteld. Voorlopig wordt enkel de rotonde in beton gegoten. De kasseien zullen grotendeels gerecupereerd worden in andere projecten zoals aan de Leiedam.”

“Tijdens de werken zal er een tijdelijke verlegging van de wegenis zijn”, zegt schepen van Lokale Economie en Markten Bruno Dhaenens (Open Deinze). “De terrassen aan de stadshal verdwijnen tijdelijk, zodat het verkeer komende van de Tolpoortstraat en de Brielstraat kan blijven passeren. Het verkeer komende van het Kongoplein zal ook tot aan de werfzone kunnen rijden en er zal een tijdelijke rotonde komen rond een van de bomen. Enkel de Ramstraat zal niet bereikbaar zijn van op de Markt. De verkeerscirculatie blijft dus behouden, zodat de middenstanders zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden. Ook voor de wekelijkse woensdagmarkt verandert er niets.”

Seniorenraad

In juni vorig jaar kaartte de seniorenadviesraad (SAR) van Deinze het probleem van de oneffen kasseien al aan. Sinds de heraanleg in 2012 waren er al redelijk wat valpartijen door losliggende kasseien en een te hoge boordsteen. Een van de suggesties van de SAR was een voetgangersstrook met effen tegels over de hele lengte van de Markt aan beide kanten. “Dit is voorlopig nog niet voorzien in de uitvoering”, aldus Cornelis, “wat niet wil zeggen dat dit er nooit zal komen. In de toekomst zullen we bij het aanleggen van een voetgangerszone meer rekening houden met de toegankelijkheid voor voetgangers. Esthetiek is één zaak, maar het moet ook praktisch zijn.”

“De werken starten zo snel mogelijk, zodat we klaar zijn vooraleer het terrasjesweer begint. Zodra het stopt met vriezen, kunnen we eraan beginnen. We mikken op februari”, besluit Cornelis.