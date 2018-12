Markant schenkt 1.500 euro aan paralympiër Livia De Clercq Anthony Statius

20 december 2018

Markant Deinze heeft de opbrengst van haar ontbijtactie geschonken aan de Deinse paralympiër Livia De Clercq. De cheque van 1.500 euro werd op vrijdag 14 december overhandigd, net voor de voorstelling ‘237 redenen om door te gaan’ met Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe in zaal Palace.

Op zondag 2 december heeft Markant Deinze 450 ontbijtpakketten verkocht ten voordele van Livia De Clercq paralympiër uit Deinze. “Dankzij de samenwerking van het markante team, de inzet van de vele vrijwilligers, de sponsoring en de bestellingen is de actie succesvol verlopen en heeft Markant Deinze een cheque van 1.500 euro kunnen schenken aan Livia De Clercq”, zegt Kathleen Bauwens. “Livia De Clercq wordt ondersteund door Parentee-Psylos, het goede doel dat we kozen voor deze actie. We konden beroep doen op de sponsoring van heel wat lokale handelaars die we met deze actie ook in de kijker willen zetten. Op zondag 6 januari is Markant Deinze ook aanwezig op de nieuwjaarsdrink van de stad Deinze op de Markt van Nevele.” Meer informatie via www.markantvzw.be/deinze.