Mark van den Wijngaert komt naar Leiespiegel Anthony Statius

16 november 2018

09u25 0

In de lezingenreeks Een uur cultuur is het op zondag 18 november de beurt aan professor-emeritus hedendaagse geschiedenis en kenner van het Belgische koningshuis Mark van den Wijngaert.

In 2016 ging de lezingenreeks Een uur cultuur van start. Deinzenaren Carlos Alleene en Yves Van Durme gingen tijdens deze reeks al in gesprek met gasten van diverse culturele achtergrond zoals Johny Vansevenant, Tinneke Beeckman, Mia Doornaert, Kurt Van Eeghem, Ignaas Devisch en Herman Brusselmans. Op 28 oktober kwam culturele duizendpoot Johan de Boose langs en zondag is het de beurt aan Mark van den Wijngaert.

“In zijn nieuwe boek ‘Boudewijn. Koning met een missie’, dat hij samen met Emmanuel Gerard schreef, gaat Mark van den Wijngaert na welke invloed koning Boudewijn had in het naoorlogse België”, zegt Carlos Alleen. “Zijn onderzoeksdomeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse Belgische politiek, de monarchie en de Koude Oorlog. Over deze thema’s en ook over de rol van Leopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog ga ik met hem in gesprek.”

Iedereen is om 11 uur welkom in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel. De toegang is gratis, vooraf reserveren kan via cultuur@deinze.be.