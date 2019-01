Marieke geeft kapsalon Bello tweede leven Anthony Statius

22 januari 2019

12u23 0 Deinze Marieke Bolleire (30) heeft haar kapsalon Bello in de Kortrijkstraat in Deinze volledig in het nieuw gestoken.

Kapster Marieke Bolleire studeerde elf jaar geleden af aan het Sint-Jozefinstituut in Tielt en werkte daarna vier jaar in een kapsalon in Waregem. Na een tijdje halftijds als zelfstandige te werken, verhuisde Marieke vier jaar geleden naar Deinze waar ze kapsalon Studio Expert in de Kortrijkstraat overnam. De naam veranderde naar Bello en nu werd fors geïnvesteerd in een volledige make-over.

“Alles, van de vloer tot het meubilair en de spiegels, werd vernieuwd”, zegt Marieke. “Er is nu ook een aparte ruimte voor haarkleuringen en daarnaast doe ik ook manicure. Ik ben vooral gespecialiseerd in kapsels voor dames, maar heren en kinderen zijn ook zeker welkom.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Kapsalon Bello’.