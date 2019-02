Maria Bert viert 100ste verjaardag: “Op onze trouwdag kreeg mijn man een brief dat hij naar Duitsland moest” Joeri Seymortier

14 februari 2019

17u49 0 Deinze Maria Bert heeft haar honderdste verjaardag gevierd, in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt bij Deinze.

Maria kan nog genieten van een goede gezondheid en is volgens het personeel het zonnetje van het rusthuis. Ze heeft vier kinderen, zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. “Maria is in Aarsele geboren”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “Op de kermis leerde ze haar man Jérome De Clercq kennen. Ze trouwden tijdens de oorlog, op 18 november 1942. Op de huwelijksdag kreeg Jérome een brief dat hij naar Duitsland moest. Daar hebben ze twee jaar gewoond en gewerkt. Maria heeft in Vinkt nog haar eigen café gehad: café Tirool in de Staggestraat. Daarna ging ze met pensioen, en kon ze nog tot haar 96ste thuis blijven wonen.”