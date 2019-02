Marc Beirnaert krijgt 72ste Nevelse huwier Anthony Statius

18 februari 2019

12u26 0 Deinze Hansbekenaar Marc Beirnaert mag zich sinds dit weekend Prins in de orde van de Nevelse huwier noemen. Deze werd voor de 72ste keer uitgereikt door de heemkundige kring Het Land van Nevele.

De gemeentezaal van Vosselare liep zondag goed vol voor de vijftigste ledenvergadering van de heemkundige kring Het Land van Nevele. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van de bevrijding van onze streek in 1944 door de Poolse troepen van generaal Maczek. Tijdens de vergadering werd traditiegetrouw de Nevelse huwier uitgereikt aan een verdienstelijke inwoner. Het is ondertussen de 72ste huwier die werd uitgereikt sinds de orde van Prins in de Nevelse huwier werd ingesteld in 1980.

“Dit jaar gaat de prijs naar culturele duizendpoot Marc Beirnaert”, zegt André Bollaert, voorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele. “Marc, in Hansbeke vooral gekend onder zijn roepnaam Majo, is meer dan een begrip in het culturele leven van Nevele. Als man achter de schermen, in de letterlijke zin van het woord, zorgde hij er de voorbije decennia voor dat de culturele manifestaties en organisaties in Nevele op een hoger niveau werden getild. Ook de Nevelse erfgoedverenigingen konden steeds op zijn kennis en hulpvaardigheid rekenen. Zijn kennis van het klank- en lichtspel is benijdenswaardig en laat onze verenigingen toe de kwaliteit van hun organisaties beter in het daglicht te stellen. Ook Deinze heeft zijn kwaliteiten ontdekt en vroeg men hem onlangs bij het afscheid van stadsdichter Luc Martens zijn materiaal en zijn vaardigheden aan te wenden.”

