Man (32) rijdt in Vaart en stapt 9 km naar huis 22 januari 2018

02u26 0 Deinze Een 32-jarige man uit Landegem heeft zijn leven zaterdag in gevaar gebracht na een bizar ongeval. Nadat hij met zijn wagen in het water was beland belde hij niet de hulpdiensten op, maar stapte hij met drijfnatte kleren in de vrieskou maar liefst negen kilometer naar huis.

Zaterdagavond rond 19.30 uur belandde de Landegemnaar met zijn Ford Fiesta in de Vaart in Deinze. Volgens zijn verklaringen aan de politie wilde hij zich aan de Vaart Rechteroever, net voorbij het punt waar enkel fietsverkeer is toegelaten, keren. Daar ging het mis. Op het moment dat zijn wagen onderging, kon hij nog net zijn raam openen. Hij slaagde erin om tijdig uit zijn auto te geraken en zwom naar de oever. De man belde echter de hulpdiensten niet op. Integendeel. Met een nat pak stapte hij - bij temperaturen die schommelden rond het vriespunt - naar huis richting Landegem, goed voor zo'n 9 à 10 kilometer.





Onderkoeling

De kans op onderkoeling is in die condities erg groot. Natte kledij veroorzaakt bovendien een snellere afkoeling. Het was onduidelijk of de man op het moment van het ongeval onder invloed was van alcohol. Alcoholintoxicatie kan afkoeling nog meer in de hand werken.





Pas zondagvoormiddag verwittigde hij de hulpdiensten. Zijn auto was door de sterke stroming al zo'n 300 meter afgedreven. De brandweer moest de wagen met een sonarboot lokaliseren. Uiteindelijk kon de Ford met behulp van duikers en een telescoopkraan, tegen 14 uur uit het water gehaald worden. Waarom de man pas de volgende dag naar de hulpdiensten belde, is voorlopig nog onduidelijk. (JEW)