Mama van vier ontwerpt kant-en-klare kinderfeestjes in een doos Anthony Statius

07 november 2018

16u48 0 Deinze Helga Rogge (39) uit Astene heeft dé oplossing voor ouders die geen tijd of inspiratie vinden om een feestje te organiseren voor hun kroost: de Kinderpartybox. “Ik ontwikkel kant-en-klare kinderfeestjes in een doos. Mijn eigen vier kinderen zijn het ideale testpubliek", zegt Helga.

Van een carrièrewending gesproken. Helga Rogge werkte tot kort als arts in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Deinze, maar de jonge mama nam een jaar tijdskrediet om haar eigen unieke concept uit te werken. Vanuit het voormalige ING-filiaal in Astene sleutelt zij al enkele weken aan het ideale kinderfeestje in doosformaat.

“Ik heb zelf vier kinderen Linde (12), Ellen (10), Jente (8) en Arjen (5) en dus houden we af en toe wel eens een verjaardagsfeestje bij ons thuis”, zegt Helga. “Ik heb het altijd zeer tof gevonden om feestjes te organiseren, maar er zijn veel ouders die gewoon de tijd niet hebben om leuke ideeën te bedenken en de nodige materialen bijeen te sprokkelen. Ik was op zoek naar een origineel idee, een gat in de markt, en zo is de Kinderpartybox ontstaan.”

“Het concept is eenvoudig, een Kinderpartybox is een kant-en-klaar kinderfeestje in een doos. In die doos vinden de ouders allerlei gadgets en spel- en knutselmateriaal en dankzij videoboodschappen en demofilmpjes hoeven de mama’s en de papa’s het feestje enkel nog in goede banen te begeleiden. Ik wil het hen zo gemakkelijk mogelijk maken met als eindresultaat een leuk, creatief en onvergetelijk verjaardagsfeestje. Momenteel heb ik zeven thema’s uitgewerkt namelijk Friends forever, Een onbewoond eiland, Sprookjes, Een feestje vol zin(tuigen), Piraat Grijsbaard en Het heelal en Meesterspeurders. Binnenkort ben ik van plan een kerstbox op de markt te brengen, dat is een miniversie van mijn andere dozen. Die kan enerzijds aangekocht worden als gezinspakketje, interessant voor grootouders die hun kleinkinderen een geschenkje willen kopen en anderzijds kan je deze doos ook aankopen om de kinderen bezig te houden, terwijl je met een aantal koppels samen de eindejaarsfeesten viert. Ik ontwikkel de thema’s zelf, maar ik vraag wel feedback aan mijn kinderen; zij zijn mijn beste klankbord.”

“De dozen zijn geschikt voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar en je kan er groepen van 8, 10 of 12 kindjes uren mee zoet houden. Er zijn al bedrijven die dergelijk feestmateriaal verhuren, maar bij mij koop je de Kinderpartybox en dan mag je alles houden. Zo is er geen rompslomp om alles terug te brengen. Je kan je doos afhalen in Astene of je ontvangt alles via de post.

Meer info vind je op www.kinderpartybox.be en de Facebookpagina ‘kinderfeestjesineendoos’.