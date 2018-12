Mama’s die zoon verloren, verkopen pannenkoeken op kerstmarkt Anthony Statius

10 december 2018

09u09 0 Deinze Greet Vastershaeghe, Doris Van Houtte en Bénédicte Gernaey doen nog een laatste oproep om massaal pannenkoeken te kopen ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Op zaterdag 15 en zondag 16 december staan de drie Deinse mama’s op de kerstmarkt van Deinze.

Te koop op de Deinse kerstmarkt: warme pannenkoeken voor de Warmste Week. Met deze actie steunen Doris Van Houtte, Bénédicte Gernaey en Greet Vastershaeghe het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. De drie mama’s verloren elk een zoon door zelfdoding.

“Tot nu toe verkochten we al 1.410 kilogram pannenkoeken”, klinkt het. “Iedereen kan ons helpen om nog 590 kilogram pannenkoeken te verkopen zodat we een totaal van 2.000 kilogram behalen. Zo kunnen we tijdens de Warmste Week in Wachtebeke een cheque met een zo hoog mogelijk bedrag overhandigen aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Iedereen kan nu al zijn of haar bestelling doorgeven. Op zaterdag 15 en zondag 16 december zijn we te vinden op de kerstmarkt van Deinze. Aan ons kerstkraam serveren we warme pannenkoeken per stuk met warme en koude dranken. We verkopen ook pannenkoeken per pakket aan 7 euro per kilogram.” Meer info via https://www.facebook.com/events/361615891051075/.