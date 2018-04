Mama's die zoon verloren, schenken 2.052 euro aan goede doel 24 april 2018

02u52 0

Greet Vastershaeghe, Doris Van Houtte en Bénédicte Gernaey, de drie Deinse mama's die een zoon verloren, hebben 2.052 euro geschonken aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Meer dan duizend mensen woonden een van de lezingen 'Helpen bij verlies en verdriet' van rouwspecialist Manu Keirse in zaal Westkouter bij. De mama's van Jaro, Jonas en Kevin willen graag alle aanwezigen bedanken. "De massale opkomst was niet alleen een enorme steun voor ons, het bevestigt ook dat er hoge nood is aan informatie rond omgaan met verdriet en verlies", klinkt het.





(ASD)