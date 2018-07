Make-over Leiedam start op 6 augustus 24 juli 2018

02u28 0 Deinze De vernieuwing van de site rond de nieuwe muziekacademie KADE gaat binnenkort verder. De Kalkhofstraat is intussen opnieuw bereikbaar en op maandag 6 augustus start aannemer Aswebo met de make-over van de Leiedam.

De make-over van de straten rond de academiesite naderen hun tweede fase. Begin april begonnen de riolerings- en wegenwerken in de Kalkhofstraat en die zijn nu afgerond. Er liggen brede voetpaden langs beide kanten en een parkeerstrook langs de kant van de pare huisnummers. Voor de academie ligt een plein zonder niveauverschillen en in een opvallende kleur voor automobilisten. Ter hoogte van de ingang van de academie is er ruimte voor een kiss-and-ridezone. De straat is opnieuw open voor alle verkeer en vanaf 6 augustus is de Leiedam aan de beurt.





Kiss-and-ridezone

"Het rioleringsstelsel in de Leie-dam wordt vernieuwd en ook de weg wordt heraangelegd", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). "Aan de kant van de huizen komt er een nieuw voetpad en een parkeerstrook. Daarnaast leggen we een nieuw wandelpad en een groene Leieboord aan. Voor de ingang van de academie wordt net zoals in de Kalkhofstraat een voorplein met kiss-and-ridezone aangelegd en bij het plein wordt de oever van de Leie verticaal gemaakt om ruimte te winnen. We zetten ook een lange zitbank met zicht op de Leiebocht. Het plein voor residentie Leiedam wordt autovrij zodat fietsers en voetgangers vrije doorgang krijgen en de trap aan de Van Risseghembrug wordt minder steil gemaakt."





Afgesloten

De werken brengen tijdelijk verkeershinder met zich mee. "De Leiedam tussen de Kalkhofstraat en de Gebroeders Nachtergaelestraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf maandag 6 augustus tot en met 31 januari 2019. Doorgaand verkeer dat van de Markt en de Kaaistraat komt zal terug via de Kalkhofstraat kunnen rijden. Voor fietsers wordt er een omleiding voorzien via de Kalkhofstraat - Guido Gezellelaan - Oostmeersdreef - Gebroeders Nachtergaelestraat. Het voetpad binnen de werfzone blijft toegankelijk in de mate van het mogelijke. De riolering wordt aangelegd in zones van ongeveer 50 meter. De rioleringswerken starten ter hoogte van Leiedam 4, aan de toegang van KADE. Naarmate de werf vordert kan er ofwel via de Kalkhofstraat ofwel via de Gebroeders Nachtergaelestraat ingereden worden.Er wordt aan de bewoners van de Leiedam gevraagd om tot het einde van de werken de restafvalzakken, PMD-zakken, papier en karton en glas te plaatsen op de hoek van de Kalkhofstraat."





(ASD)