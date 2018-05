Maand rijverbod na brokken met oldtimer 15 mei 2018

De 27-jarige M. L. uit Deinze is veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro opgelegd nadat hij met 1,45 promille (goed voor zes glazen) alcohol in het bloed een ongeval veroorzaakte aan de voet van de Ohiobrug ter hoogte van het kruispunt met de Fabriekstraat in Oudenaarde. "Mijn cliënt had die dag een rondrit gemaakt met zijn oldtimer", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Daarbij heeft hij inderdaad enkele glazen gedronken. Op het bewuste kruispunt heeft hij geen voorrang verleend, waardoor het tot een aanrijding kwam." De politierechter stelde vast dat de man in het verleden al nog eens werd veroordeeld voor rijden onder invloed. "Dit ongeval heeft mij doen inzien dat drinken en rijden niet samengaat", verzekerde hij. De rechter legde de man naast de geldboete ook een maand rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij ook pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven. (TVR)