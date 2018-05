Maand lang Duivels-gekte op Sint-Poppoplein DOORLOPEND ZOMERDORP EN ALLE WK-MATCHEN OP GROOT SCHERM ANTHONY STATIUS

29 mei 2018

02u40 0 Deinze De vzw Deinze Winkelstad en het stadsbestuur laten het WK voetbal niet zomaar passeren. Van maandag 18 juni tot en met zondag 15 juli kan iedereen terecht in het zomerdorp Chez Popo op het Sint-Poppoplein. "Naast de WK-matchen op groot scherm is er iedere dag animatie gepland", zegt centrummanager Chris Verghote.

Of je nu fan bent van de Rode Duivels of niet, tijdens het WK zal er gefeest worden op het Sint-Poppoplein in Deinze. Voetbalfans kunnen iedere WK-match - dus niet enkel wanneer de Duivels spelen - volgen op een groot scherm en de niet-voetbalfans worden in de watten gelegd in het zomerdorp Chez Popo.





"Voor de WK-matchen installeren we een ledscherm van 15 vierkante meter met topresolutie", zegt centrummanager Chris Verghote. "Tijdens de wedstrijden kunnen de aanwezigen de dorst lessen en de honger stillen in de talrijke kraampjes rond het plein. De wedstrijden waarbij de Rode Duivels aan zet zijn, worden een groot feest. Dan zijn er extra kraampjes die ingevuld worden door lokale handelaars. Verder zijn er vip-bars voor bedrijven, dj's en kinderanimatie. Op het plein zelf kunnen er 700 mensen staan en rond het plein is er nog plaats voor zo'n driehonderd extra bezoekers. Tijdens de Rode Duivels-matchen schakelen we stewards van IB Event in om alles vlot te laten verlopen."





"Ook als er geen WK-wedstrijden zijn, is er van alles te doen", zegt Clement Goeminne, die samen met Louis Sollie van The Fox 28 dagen lang het zomerdorp Chez Popo openhoudt. "Naast de unieke aankleding met een strand, palmbomen en strandstoelen wordt er iedere dag een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld dj's, optredens, een openluchtcinema, beachvolleybaltornooien, handelaars- en netwerkevenementen met vooraanstaande sprekers, lunchmomenten met lokale handelaars en apéro Sundays. De bar is iedere dag open vanaf 12 uur en de sluitingsuren variëren. Het volledige programma vind je terug op onze Facebookpagina."





Omzendbrief

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stuurt naar alle burgemeesters een omzendbrief met richtlijnen voor steden en gemeenten die een groot scherm zetten tijdens het WK. Zo mag men volgens een nieuwe wet privébewakers en stewards inhuren die de fans fouilleren en handtassen en rugzakken screenen om zeker te zijn dat men geen wapens binnensmokkelt. "Ik heb die omzendbrief nog niet gekregen en ik zit er ook niet op te wachten. We zijn geen kleuters en hebben die richtlijnen echt niet nodig", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





Op maandag 18 juni opent de zomerbar om 12 uur en om 16 uur wordt de officiële aftrap gegeven.





De toegang is gratis.





Info via chris.verghote@deinze.be, www.beleefdeinze.be, www.facebook.com/deinzewinkelstad en www.facebook.com/chezpopodeinze/.