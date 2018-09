Maairobot Fredje kortwiekt grasplein Nieuwgoed Anthony Statius

06 september 2018

13u50 0 Deinze Laat het gras maar groeien? Niet in wijk Nieuwgoed. Daar rijdt voortaan maairobot Fredje het grasplein van 5.000 vierkante meter af. "Op grote pleinen is gras afrijden een arbeidsintensieve taak. Dankzij maairobots heeft de groendienst tijd om andere taken uit te voeren", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Een maairobot van 5.000 euro is het nieuwe speelgoedje van de stad Deinze. Die wordt eerst ingezet in de wijk Nieuwgoed in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Buurtbewoners Jacques Myny en Bea De Graeve werden als peter en meter aangeduid en ze doopten de robot Fredje. "Dit grasveld ligt ingesloten aan de achterkant van de woningen. Hier is ook vrij veel sociale controle. Jacques en Bea zullen een oogje in het zeil houden. Vanop afstand kunnen zij zien of hij nog aan het maaien is", vertelt Van Thuyne.

“De robot zal tijdens het maaiseizoen vierentwintig uur op vierentwintig, zeven dagen op zeven het gras kort houden”, vervolgt de schepen. “Hij rijdt volledig elektrisch en laadt zichzelf op aan een laadpunt. Ook voor het milieu is dit een goede zaak als je weet dat een grasveld van 5.000 vierkante meter onderhouden met een op diesel rijdende tractor al gauw een hele voormiddag duurt. Enkel de eerste maaibeurt na de winter zal nog met de tractor gebeuren. Op termijn zijn we van plan om op ieder groot grasplein een maairobot in te schakelen.”