Lynn Dhaese (30) zoekt overnemer voor wrapbar Gen'eat 08 maart 2018

02u51 0 Deinze Twee jaar na haar ambitieuze start laat Lynn Dhaese (30) haar wrapbar Gen'eat in de Tolpoortstraat over. "Sinds de geboorte van mijn zoon Léon kan ik mij niet meer voor de volle 100 procent geven. Ik stop liever op een hoogtepunt", zegt Lynn, die werkt aan een speciaal dieetboek voor kindjes met koemelkallergie.

Met een krop in de keel, maar toch opgelucht. Zo kondigde Lynn Dhaese aan dat ze haar gezonde lunchbar Gen'eat in de Tolpoortstraat in Deinze overlaat. Ook vaste kracht Lisa Serres zoekt andere oorden op.





"In juli vorig jaar ben ik bevallen van mijn eerste kindje Léon en dat heeft mijn leven op zijn kop gezet", zegt Lynn. "Ik kan mij niet meer voor de volle honderd procent geven in Gen'eat en zo krijgt de zaak niet de energie die het verdient. Ik heb lang getwijfeld over een uitbreiding, maar uiteindelijk ga ik het niet doen. De zaak draait op volle toeren, maar het is nu aan iemand anders om er opnieuw een boost aan te geven. Ik blijf doordoen totdat ik de juiste overnemer heb gevonden. Gen'eat stopt dus niet."





"Ik ben bezig aan een kookboek voor jonge mama's die een kindje hebben met een koemelkallergie. Léon huilde heel veel en men dacht men dat hij deze allergie had. Hij blijkt een huilbaby te zijn, maar ik heb een maand dat dieet gevolgd. Niet eenvoudig, je mag bijna niets eten, dus daarom ga ik samen met diëtiste Charlotte Vande Riviere een speciaal dieetboek schrijven." Wie Gen'eat wil overnemen, kan contact opnemen via de Facebookpagina. (ASD)