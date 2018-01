Luisteren en dansen in Ter Wilgen 02u36 0

OKRA Deinze centrum en Petegem organiseert op donderdag 1 februari een luisteravond. Voor de dansers is er op vrijdag 9 februari een dansavond.





Op 1 februari is iedereen welkom om 14 uur in zaal Ter Wilgen voor de luisternamiddag OKRA Top 30. Iedereen kan zijn favoriete liedjes kiezen en aan de hand daarvan wordt een top 30 samengesteld. Alle genres zijn toegelaten; van klassiek tot heavy metal, gezongen of instrumentaal. Tijdens de pauze is er koffie met pannenkoeken. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven bij de wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandagnamiddag 22 januari van 14 tot 16 uur.





Op aanvraag van enkele nieuwe leden richt OKRA ook een dansavond in en dit op vrijdag 9 februari. Er zal muziek gedraaid worden uit de jaren 60, 70 en 80. Wie een beentje wil komen zwieren, is welkom vanaf 18.30 uur in zaal Ter Wilgen. Leden mogen gratis binnen, niet-leden betalen 5 euro. Vooraf inschrijven hoeft niet. Meer info via 09/328.68.53, 0496/28.33.54 en goethals.firmin@telenet.be. (ASD)