Ludieke modeshow voor Kom op tegen Kanker 20 februari 2018

Kaart- en teerlingclub Sint-Hubert houdt op vrijdag 9 maart een ludieke modeshow in zaal Ter Wilgen in Petegem. "Bekende en minder bekende Deinzenaren zulle ner paradere op de catwalk. Daarbij staat de fusie tussen Deinze en Nevele centraal. De presentatie is in handen van actrices Marianne De Wulf en Rita Vancaneghem", zegt voorzitter Christian Lachaert. De avond begint om 20 uur met buikspreker Gert Boullart & Lowie. Toegangsticket kost 10 euro. Opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. Nog beperkt aantal kaarten dus snel reserveren op 0473/72.61.39 of lachaert.christian@telenet.be.





(ASD)