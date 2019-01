Luc C. Martens stopt na vijf jaar als stadsdichter Anthony Statius

29 januari 2019

17u49 0 Deinze Luc C. Martens neemt na vijf jaar afscheid als stadsdichter van Deinze. Tijdens een viering op zondag 3 februari in zaal De Rekkelinge stelt hij zijn afscheidsbundel ‘Stad van alle seizoenen’ voor. “Het hoogtepunt waren de Vlaamse Poëziedagen aan kasteel Ooidonk, maar ook de inhuldiging van de sterretjesweide in Astene heeft een diepe indruk nagelaten", zegt Luc. Wie nu de pen van stadsdichter zal opnemen, is nog niet geweten.

Luc C. Martens werd eind 2013 aangesteld als tweede stadsdichter van de Leiestad. Hij nam toen de fakkel over van Martin Carrette, die overleed in 2016. De academicus aan de Universiteit van Gent zag na drie jaar stadsdichterschap zijn mandaat nog eens met twee jaar verlengd worden tot 31 januari 2019.

“De eerste drie jaar heb ik aan mooie projecten meegewerkt zoals de maandelijkse seizoensgedichten en de Leiecyclus. Ik werd ook voor talrijke jubilea gevraagd, van veertig jaar schaakclub Karpov tot negentig jaar Davidsfonds. Dit waren soms de moeilijkste uitdagingen, maar ik heb het altijd graag gedaan. Het is dan ook met spijt in het hart dat ik afscheid neem, maar de laatste twee jaar was het toch soms wat zoeken naar inspiratie. Gelukkig waren er met de Canteclaerstoet, het herdenkingsconcert WanHOOP en de viering van dertig jaar Ten Bosse enkele uitzonderlijke momenten. Voor Ten Bosse, de wijk waar ik lang gewoond heb, werd het gedicht als monument in staal gelaserd. Het hoogte punt van de voorbije vijf jaar waren de Vlaamse Poëziedagen in oktober 2017 aan kasteel Ooidonk. Ook de inhuldiging van de sterretjesweide op de begraafplaats in Astene was een speciaal moment.”

Nog geen opvolger

Voor de bekendmaking van de opvolger is het nog te vroeg. “We zijn op zoek naar een nieuwe stadsdichter, maar er werd nog geen beslissing genomen”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Er zijn al contacten gelegd en we kijken wie de zware taak voor de komende drie jaar op zich wil nemen. We willen Luc ook nog een blijvend aandenken geven in het landschap.”

Ter gelegenheid van het afscheid wordt op zondag 3 februari om 17 uur de afscheidsbundel ‘Stad van alle seizoenen’ voorgesteld in zaal De Rekkelinge. “Het is een archiefbundel geworden met alle 47 stadsgedichten, een overzicht van de activiteiten van de voorbije vijf jaar en een slotinterview”, zegt Luc. “Moderator van de afscheidsviering is Deinzenaar Yves Van Durme en als gastspreker komt Roel Richelieu Van Londersele spreken over het fenomeen stadsdichter. Ik zal zelf een selectie uit mijn nieuwe bundel voorlezen en harpisten Stef Van Vynckt en Annelies Smet staan in voor de muzikale omlijsting.” De toegang is gratis en iedereen is welkom. De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de afscheidnemende stadsdichter via www.luccmartens.be. De bundel kan genummerd en gesigneerd verkregen worden op de viering aan 18 euro, indien vooraf besteld en betaald. Zonder bestelling kost de bundel 20 euro.

Voor meer info en reservaties: cultuur@deinze.be, www.deinze.be/cultuur of 09/381.95.00.