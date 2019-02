Lotto-biljetten te vinden bij Perfecta Anthony Statius

28 februari 2019

Bij stoffenwinkel Perfecta op de Markt in Deinze kan je vanaf nu ook terecht voor een Lotto-biljet.

“Na het verdwijnen van Press Shop op de Markt in Deinze, is men op zoek gegaan naar een ander verdeelpunt van de Lotto”, zegt Jo Van den Berghe. “Gezien onze ruime openingsuren was Perfecta dan ook een interessante kandidaat. De klanten kunnen bij ons terecht voor de Lotto, Euromillions, Joker+, Keno en Pick3. Daarnaast hebben wij ook de krasloten van ‘Win For Life’ en ‘Cash’. Dit aanbod kan in de toekomst nog uitgebreid worden.”

Perfecta is alle dagen doorlopend open van 8.30 tot 18.30 uur. Op woensdag is de zaak open vanaf 7.30 uur en op zaterdag van 8.30 tot 18 uur. Zondag is de sluitingsdag.