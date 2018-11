Lokale ondernemers vertellen over korte keten en biovoeding Anthony Statius

26 november 2018

14u11 0

Vormingplus Gent-Eeklo en Oxfam Wereldwinkel Deinze organiseren op donderdag 29 november een infoavond over korte keten en biologische voeding. Iedereen is welkom om 19.30 uur in de kelder van de bibliotheek van Deinze.

Enkele lokale duurzame ondernemers uit Deinze komen donderdagavond vertellen over hun good practices. Zo komt De Wassende Maan uit Astene vertellen over biologische groenten en de mensen van Hoeveslagerij De Cauwehoek geven er uitleg over hun ambachtelijk gekweekte runderen en varkens. Tenslotte is ook Het Meigems Fruitboerke aanwezig.

Er wordt die avond gewerkt met een doorschuifsysteem waarbij elk bedrijf zijn verhaal kan brengen. Nadien volgt er een degustatie met producten van de aanwezige bedrijven.

De toegangsprijs bedraagt 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de deur. Reserveren kan via bibliotheek@deinze.be of 09/381.95.60.