Lokale dienstencentra geven 'fit in je hoofd'-tips 02u52 0 Foto Anthony Statius De wensboom in LDC Elfdorpen hing al snel vol met wensen. Deinze Samen met Logo Gezond + zijn de lokale dienstencentra Elfdorpen en De Bosrank gisteren gestart met de actie 'Samen veerkrachtig'. "Elke maand gaan we aan de slag met een van de 'fit in je hoofd'-tips. Deze maand mogen onze bezoekers een wens in de wensboom hangen", zegt OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V).

De actie 'Samen veerkrachtig' is een regionaal project rond geestelijke gezondheid en werd gisteren gelanceerd in het LCD Elfdorpen in Deinze. "Iedere maand zullen Elfdorpen en De Bosrank aan de slag gaan met een van de 'fit in je hoofd'-tips", zegt Conny De Spiegelaere. "Deze maand worden er wensen in een wensboom gehangen, in februari doen we mee aan de alcoholvrije maand Tournée Minérale en in maart doen we mee aan complimentendag. Per deelname krijg je een stempel op je spaarkaart en wie ze alle tien verzamelt, mag op 10 oktober gratis naar de voorstelling 'Ondeugend ouder' worden van Zaki in Gavere."





Info: elfdorpen@ocmwdeinze.be, Facebookpagina 'elfdorpen' en www.deinze.be/elfdorpen.





(ASD)