Lokaal shoppen in de Brielpoort? ZotWijs! Tweede editie indoor market lokt al vanaf ‘s morgens veel volk Anthony Statius

17 maart 2019

11u25 0 Deinze Ook in de grootste evenementenzaal van Deinze blijft de indoor market ZotWijs overeind. Op initiatief van de Deinse onderneemsters Lieselot Denys (CreaLief), Delphine Van den Berghe (Zuskus) en Melissa Lombaert (KDkes) palmde een dertigtal lokale handelaars de Brielpoort in en honderden bezoekers kwamen langs voor een gezellige dag shoppen met de kinderen.

De bezoekers van ZotWijs konden voor deze tweede editie van ZotWijs rekenen op enkele nieuwigheden. Zo werd iedereen verwelkomd met een verrassingsact en eenmaal binnen waren er op twee aparte locaties de ganse dag door workshops voor kinderen voorzien. “Dat was van in het begin het uitgangspunt van ZotWijs; genoeg afleiding voor de kinderen voorzien zodat de ouders op hun gemak kunnen winkelen of genieten van een hapje en een drankje”, zegt Lieselot Denys. “Dit jaar gaat alle opbrengst van de workshops naar De JoJo, een Deinse jeugdbeweging voor jongeren met een verstandelijke beperking. We zijn ook dankbaar dat we de steun kregen van de vzw Deinze Winkelstad. Een derde editie? We denken erover na, we kunnen nog niets bevestigen.”