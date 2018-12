Logo Driespoort Shopping mag blijven staan op zijgevel van de buren Anthony Statius

21 december 2018

14u08 5 Deinze Het logo van Driespoort Shopping op de zijgevel van het huis naast het shoppingpark mag blijven staan. Dat heeft de vrederechter beslist. Eigenaar van het huis Patrick Piens en de bewoners Nathalie Docquier en Dirk Heyerick wilden de beschildering laten verwijderen, maar de vordering werd voorlopig onontvankelijk verklaard. De partijen Piens en Docquier overwegen om in beroep te gaan.

Even terugspoelen. In oktober 2015 liet De Kortrijse Toren, de projectontwikkelaar van Driespoort Shopping Deinze, een logo schilderen op de aanpalende muur van huis op de hoek van de toegangsweg naast het shoppingpark. De muur is grotendeels eigendom van De Kortrijkse Toren, maar de bewoners Dirk Heyerick en Nathalie Docquier waren niet akkoord met het logo op hun zijgevel. Midden 2017 kocht Patrick Piens de woning en zoals geweten is Piens al jaren tegenstander van het shoppingpark. Samen met de bewoners zette Piens een rechtszaak in tegen de Kortrijkse Toren, om het logo te laten verwijderen. Er werd ook een dwangsom van 250 euro per dag geëist en een vergoeding van 100 per dag sedert het aanbrengen van het logo in oktober 2015. “De vrederechter heeft eind november beslist dat Driespoort Shopping Deinze het logo mag laten staan, op een kleine uitzondering na, zijnde een hoek van de letter ‘T’ van Driespoort”, zegt Yannic Demeyer, communicatieverantwoordelijke van Driespoort. “De tussenkomst van Piens nv werd onontvankelijk verklaard.”

Herstelling muur na instorting

“Dit is geen correct weergave van de feiten”, zegt Pieter Van Assche, raadsheer van Piens nv. “De vrederechter heeft bevestigd dat Driespoort Shopping onrechtmatig een deel van de gevel van de nabuur inpalmt en dat men verplicht is om aan de eigenaar een bezettingsvergoeding te betalen van 10 euro per maand. Een deel van de benaming en van het embleem werden geschilderd op een eigendom van de buur, zonder hiervoor haar toelating werd gevraagd of bekomen. Deze werken werden uitgevoerd, nadat door de werken aan de omgeving van de Driespoort het huis onbewoonbaar werd verklaard wegens instorting. De eigenaar van de Driespoort heeft van de hem door de rechtbank opgelegde herstellingswerken misbruik gemaakt om op de gevel een embleem en naam van zijn shoppingcenter te schilderen. De nieuwe en huidige eigenaar van het pand Piens nv trachtte nog tussen te komen om de beschildering te laten verwijderen, maar de vordering werd voorlopig onontvankelijk verklaard. De partijen Piens en Docquier overwegen nog beroep in te stellen.”

“Zo draait men de rollen om, de zaak werd gewonnen door de Kortrijkse Toren en niet omgekeerd”, zegt Demeyer. “Er werd een bezettingsvergoeding geëist van 10 euro per dag, maar in realiteit heeft de Kortrijkse Toren 64 en 78,67 euro betaald, een soort herberekening door het feit dat Docquier en Piens de zaak verloren hebben. De Kortrijkse Toren is niet rechtsmatig verplicht geweest tot herstel van de muur. Wel heeft men om de toegang tot Driespoort Shopping stijlvol te maken in lijn met de site zelf de muur hersteld en er een logo op gezet, maar dit was er te veel aan volgens de eigenaar.”