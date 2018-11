Lisa Del Bo vervangt Isabelle A op seniorenfeest Anthony Statius

09 november 2018

13u53 2 Deinze De programmatie van het seniorenfeest op donderdag 22 november in de Brielpoort werd gewijzigd door een ongelukkige val van zangeres Isabelle A. Het optreden van haar groep Les Copines wordt vervangen door een optreden van Lisa Del Bo. Er zijn nog kaarten in voorverkoop beschikbaar aan het onthaal van LDC Elfdorpen en dienstencentrum Leiespiegel.

Isabelle A, zangeres bij Les Copines, brak eind oktober haar knieschijf en is voor minstens zes weken out. Hierdoor kan het geplande optreden van Les Copines tijdens het seniorenfeest op donderdag 22 november in de Brielpoort niet doorgaan. De seniorenadviesraad zocht en vond een alternatief met Lisa Del Bo, bekend van de hit ‘Liefde Is Een Kaartspel’. Het programma wordt vervolledigd door Les Folles de Gand en Gene Thomas en de presentatie is in handen van Jo met de Banjo.

Er zijn nog steeds kaarten voor het seniorenfeest verkrijgbaar aan het onthaal van LDC Elfdorpen, Gentpoortstraat 41 en het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2. Een kaart kost 7 euro in voorverkoop en hierbij zijn koffie en taart inbegrepen. Aan de deur betaal je 8 euro. De deuren openen vanaf 13 uur en het programma start om 13.30 uur. Meer info via 09/387.82.80 of seniorenconsulent@deinze.be.