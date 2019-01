Lionel Beuvens en MOTU geven concert bij Arscene Anthony Statius

31 januari 2019

De vzw Arscene nodigt op zaterdag 2 februari Lionel Beuvens en zijn groep MOTU uit voor een concert in Hansbeke.

De jazzgroep MOTU komt bij Arscene haar tweede album voorstellen. Earth song is een eerbetoon aan de aarde, de natuur, de groove, de melodie, het avontuur, de traditie, de vrijheid en de energie die vrijkomt bij het samen musiceren met verschillende persoonlijkheden. Voor dit project koos Lionel Beuvens enkel topmusici: de Franse bassist Brice Soniano, pianist Ewout Pierreux en speciaal voor deze tournée vervoegt de Mechelse ‘maneblusser` Frank Vaganée (Brussels Jazz Orchestra) de band.

Het optreden vindt om 20 uur plaats in de Reibroekstraat 37A in Hansbeke. Tickets kosten 12 euro en werkzoekenden of jongeren onder de 25 jaar betalen 9 euro. Meer info via www.arscene.be.