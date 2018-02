Lien opent trimsalon in tuinhuis 06 februari 2018

Lien Baudoncq (22) geeft honden en katten voortaan een knipbeurt in haar eigen trimsalon. Ze behaalde al verschillende prijzen en opent nu haar zaak Lien Honden en Katten toilettage in een omgebouwd tuinhuis in de Winkelstraat in Astene. "Ik ben al heel mijn leven een dierenvriend", vertelt Lien. "Zo ging ik vroeger vaak wandelen met de hond van de buren en ik heb ook altijd katten gehad. Omdat ik vaak met schoonheid en dieren bezig ben, leek de Syntra-opleiding hondentrimmer en pensionhouder een ideale combinatie. Vorig jaar kreeg ik mijn hondje Lena, een Engelse cockerspaniël, en met haar heb ik al enkele prijzen behaald op trimwedstrijden.





Het is belangrijk een hond op de juiste manier te trimmen. Zo moet je sommige rassen knippen, terwijl je andere enkel mag plukken; dat wil zeggen de dode haartjes eruit trekken."





Meer info via de Facebookpagina Lien Honden en Katten toilettage. (ASD)