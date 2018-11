Lichtgewond na aanrijding op Emiel Clauslaan Jeffrey Dujardin

19 november 2018

Een 45-jarige passagier is zondagnacht rond 00.10 uur lichtgewond geraakt na een ongeval in de Emiel Clauslaan in Deinze. Een 43-jarige bestuurder en zijn 45-jarige passagier stonden er stil voor de tijdelijke verkeerslichten. Een 30-jarige bestuurster merkte het voertuig te laat op en reed achteraan in op de auto.