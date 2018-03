Lichaam uit beek gehaald 12 maart 2018

02u27 0

De brandweer heeft gisterenvoormiddag het levensloze lichaam van een vrouw uit een beek gehaald aan de Filiersdreef in Deinze. De omstandigheden zijn onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen van de lokale politie van Deinze-Zulte zou het gaan om een wanhoopsdaad. Toch kwam ook het parket ter plaatse om verder te onderzoeken of het al dan niet gaat om een verdacht overlijden. Hoe lang het lichaam al in het water lag, is niet duidelijk. (OSG)