Level 42 toch niet naar Brielpoort 02 maart 2018

Alweer pech voor de Brielpoort. Na Regi Mania wordt nu ook het optreden van Level 42 op vrijdag 16 maart afgelast. Geen tegenvallende kaartenverkoop, zoals bij Regi Mania, maar een wijziging in het tourschema van de Britse popband. Mogelijk komt de band in het najaar.





Puur toeval, maar in twee dagen moeten twee verschillende organisatoren hun evenement in de Deinse Brielpoort annuleren. Eerder deze week moets vzw Miracle de show Regi Mania afblazen na een tegenvallende kaartenverkoop.





Gisteren liet SC Dikkelvenne weten dat hun optreden van Level 42 op vrijdag 16 maart niet doorgaat.





"De band heeft haar tourschema moeten wijzigen door een andere geannuleerde show", zegt Bart Almeye. "Daarom laten ze de Brielpoort links liggen. Mogelijk komen ze nog in het najaar. Spijtig, want de kaartenverkoop liep goed. Alle kaarten worden terugbetaald", aldus Bart Almeye. (ASD)